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Криштиану Роналду "откупился" от налоговой
Нападающий Реала Криштиану Роналду пытается избежать дальнейших проблем с фискальной службой Испании, сообщает football.ua.
После детальной проверки в отношении Криштиану Роналду, налоговые органы Испании пришли к выводу, что в период с 2011 по 2013 год футболист не уплатил в государственную казну около 8 млн евро с доходов от продажи имиджевых прав.
Подобное правонарушение грозит Роналду двухлетним тюремным сроком или же штрафом, размером в эту же сумму – 8 млн евро.
Не дожидаясь итогов разбирательства и официально предъявленных обвинений Криштиану добровольно внес 6 млн евро, чтобы закрыть вопрос по погашению налоговой задолженности.
Ранее за подобное преступление нападающий Барселоны Лионель Месси был приговорен к условному заключению сроком на 21 месяц.
Теги: Криштиану Роналду, расследование, налоги
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