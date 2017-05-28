"Ворскла" выбила "Днепр" из Премьер-лиги

28.05.2017 11:00

Вчера "Днепр" уступил "Ворскле" со счетом 0:1 в матче чемпионата Украины и за тур до конца сезона вылетел из Премьер-лиги, сообщает телеканал 112 Украина.

Перед последней игрой турнира днепряне оказались на 11-м месте в итоговой таблице чемпионата, на пять баллов отставая от спасительного, 10-го места, которое занимают "Карпаты".

В этом сезоне команду из-за долгов перед бывшим тренером Хуанде Рамосом ФФУ лишила 15 очков.

Таким облазом "Днепр" впервые за свою историю покинул высший дивизион чемпионата Украины по футболу.