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Месси назабивал на четвертую "Золотую бутсу"
Форвард "Барселоны" Лионель Месси по итогам сезона-2016/17 стал обладателем "Золотой бутсы" - награды, которая ежегодно вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов, сообщает телеканал 112 Украина.
29-летний аргентинец в завершившемся чемпионате Испании провёл 34 матча и забил 37 голов, набрав, таким образом, 74 зачётных очка. Второе место занял форвард лиссабонского "Спортинга" Бас Дост, который забил 34 гола (68 очков). Замкнул тройку лучших нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамейянг (31 гол, 62 очка).
Месси завоевал награду в четвёртый раз в карьере. Ранее он становился лучшим бомбардиром европейских чемпионатов в 2010, 2012 и 2013 годах. По этому показателю Лионель сравнялся с нападающим мадридского "Реала" Криштиану Роналду, который в минувшем сезоне забил 25 голов в испанской Примере.
В рейтинге "Золотой бутсы" сумма забитых мячей футболиста умножается на соответствующий коэффициент чемпионата. Гол, забитый в топ-5 самых сильных чемпионатов, куда входят португальский, испанский и немецкий, оценивается в 2 очка.
Теги: награда, гол, Месси
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