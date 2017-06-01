Сергей Ребров ушел с поста главного тренера "Динамо"

01.06.2017 09:30

Сергей Ребров объявил о своем решении покинуть пост главного тренера Динамо. Об этом он заявил на пресс-конференции после матча 32-го тура чемпионата Украины против Черноморца, сообщается на официальном сайте клуба, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

"Конечно, мы определились с Игорем Михайловичем (Суркисом - ред.) еще после нашего разговора. Сейчас, конечно, нужно сказать всем об этом. Мы пожали друг другу руки и решили дальше не продолжать наше сотрудничество. Только что я поблагодарил команду в раздевалке. Конечно, я благодарен президенту, который дал мне этот шанс работать в великом клубе", - сказал Ребров.

Сергей Ребров отметил, что у него есть предложения от нескольких команд, но переговоры он пока ни с кем не вел.

Ребров был тренером Динамо три года. За это время команда дважды выигрывала титул чемпионов Украины.