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«Динамо» и «Карпаты» боятся играть в Мариуполе
Во время общего собрания участников украинской футбольной Премьер-лиги, киевское «Динамо» и львовские «Карпаты» отказались играть в новом сезоне матчи в Мариуполе, где базируется вернувшийся в высший дивизион «Ильичевец» (теперь ФК "Мариуполь"), сообщает XSPORT.ua.
Такое решение представители клубов объясняют тем, что нет гарантий безопасности для всех участников матчей.
Заместитель главы Нацполиции – начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин уже отреагировал на этот факт. Он заявил, что готов предоставить личные гарантии безопасности футбольным клубам «Динамо» и «Карпаты» во время их приезда на матчи Премьер-лиги в Мариуполь.
«К нам в Мариуполь в течение последних двух лет приезжают и играют юношеские команды со всей страны, — написал Вячеслав Аброськин в Фейсбук. — В наш прифронтовой город приезжают артисты, не только мужчины, но и женщины. Мариуполь — один из десяти самых безопасных городов Украины».
Теги: Донбасс, Мариуполь, Карпаты, отказ, ФК "Динамо" Киев
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