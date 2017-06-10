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Шведы вырвали победу у французов голом с центра поля (ВИДЕО)
На стадионе "Френдс Арена" завершился футбольный матч квалификации к ЧМ-2018 группы А между сборными Швеции и Франции, передает УНН.
Встреча оказалась богатой на эффектные голы. На 37 минуте нападающий "Арсенала" Оливье Жиру принял мяч и в одно касание подбросил его вверх после чего нанес крученого удара левой. Мяч влетел под штангу - голкипер Ольсен был бессилен.
Однако героями поединка стали игроки французской "Тулузы" - Дурмаз и Ола Тойвонен. Первый до перерыва установил паритет благодаря точному удару низом в угол ворот Льориса.
На 3-й компенсированной к поединку минуте кипер Льорис вышел далеко из ворот и обрезался при передаче партнеру. Этим воспользовался нападающий "Тулузы" швед О.Тойвонен, который в касание забил гол с центра поля. Данное взятия ворот стало украшением противостояния - 2:1.
Теги: футбол, Чемпионат мира, гол, отбор
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