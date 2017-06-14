Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

Найдена уникальная видеозапись боя Брюса Ли на турнире ММА (ВИДЕО)

14.06.2017 09:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Найдена уникальная видеозапись боя Брюса Ли на турнире ММА (ВИДЕО)

В Сети появилось видео реального боя известного мастера кунг-фу Брюса Ли. Ролик появился в Youtube, на канале Beerdy - Bruce Lee Central, посвященном выдающемуся бойцу. За несколько дней видео просмотрели уже более 8 миллионов раз, сообщает ТСН.
Брюс Ли регулярно проводил спарринги со своими учениками, но лишь один из его боев ММА был снят на камеру, и именно этот бой появился в Интернете.
В ролике Брюс Ли сражается с одним из своих лучших учеников Тедом Вонгом. Они оба были одеты в защитные доспехи, поскольку на то время были такие правила ММА, отметил автор видео.
Пока неясно, где было снято видео, но, вероятно, это было в Калифорнии, где Ли имел свою школу Джит Кун До, и где учился Вонг. Ученик Брюса Ли до сих пор преподает боевые искусства в США.



Теги: видео, бой, соревнование, Брюс Ли
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх