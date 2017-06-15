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Легкоатлет из Мариуполя планирует выступить на Паралимпийских играх в Японии

15.06.2017 10:11
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Легкоатлет из Мариуполя планирует выступить на Паралимпийских играх в Японии

Мариупольский легкоатлет Александр Белобоков готовится к чемпионату Европы в июле 2018 года, чтобы получить лицензию на Паралимпийские игры в Японии, передают MRPL.CITY в городском совете.

Спортсмен уже зачислен в резерв сборной Украины по легкой атлетике. Недавно в Кропивницком (ранее - Кировоград) на чемпионате Украины по легкой атлетике среди спортсменов с недостатками зрения, умственного и физического развития, поражением опорно-двигательного аппарата Александр Белобоков занял первое место по толканию ядра и исполнил норматив «Мастера спорта международного класса». В марте этого года легкоатлет также получил первое место в толкании ядра в закрытых помещениях на чемпионате Украины в Запорожье.

Кроме того, на чемпионате в Кропивницком выступил еще один мариупольский легкоатлет - Спартак Степнов. Парень успешно выступил в метании диска и в толкании ядра на стуле и стал чемпионом Украины.



Теги: Донбасс, Япония, Мариуполь, легкая атлетика
 
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