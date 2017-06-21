У киевского "Динамо" начались серьезные финансовые проблемы

21.06.2017 12:20

15-16 июня 2017 ПАО КБ "ПриватБанк" повторно остановил предоставление кредитных траншей для ФК "Динамо", сообщает UA-Футбол.

В ответ на запрос киевского клуба, ПАО КБ "ПриватБанк" 19.06.2017 года сообщил, что в июне 2017 ПАО КБ "ПриватБанк" получило Письмо Национального банка Украины за подписью заместителя Председателя Рожковой К.В.

"Динамо" заявляет, что банковские услуги "ПриватБанком" не предоставляются в необходимом объеме, поскольку клуб лишен доступа к кредитным траншам, которые являются основным источником его финансирования.

На сегодня ООО "ФК" Динамо "Киев" в адрес "ПриватБанка" направлена заявка на получение кредитных ресурсов, которые крайне необходимы для:

- выплаты заработной платы игрокам и работникам клуба за май;

- своевременных расчетов с исполнителями работ по реконструкции стадиона "Динамо" им. Лобановского, осуществляемых в рамках подготовки к проведению финала одного из самых престижных клубных турниров континента - среди женских футбольных команд - Лиги чемпионов 2017/2018, которая включает в себя замену трибун, беговых дорожек, зеленого газона;

- функционирование всей инфраструктуры клуба и др.