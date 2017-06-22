Экс-игрок "Шахтера" сыграл в футбол с бойцами АТО в Марьинке

22.06.2017 11:30

Защитник футбольной сборной Украины Артем Федецкий поддержал бойцов антитеррористической операции в Донбассе, сыграв с ними символический "матч" во фронтовом пригороде временно оккупированного Донецка. Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

Кроме Федецкого, на передовую к военным и пограничникам приехали также главный тренер молодежной команды Карпаты Андрей Тлумак и легенда львовского футбола, бывший игрок Карпат Михаил Кополовец.

Мяч бойцы и футболисты гоняли в полуразрушенном спортзале на позиции АТО "Интернат" в Марьинке. Бывшая школа расположена на передовой и находится под постоянным огнем боевиков с соседних терриконов.

"Мы сыграли в футбол фактически в Донецке. Конечно, не то футбольное поле, но мы чувствуем себя в полной безопасности. Слава Украине и слава воинам АТО", - заявил после после матча Федецкий, который в свое время несколько лет отыграл в донецком Шахтере.