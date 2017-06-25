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Сборная Украины выиграла чемпионат Европы по боксу

25.06.2017 11:00
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Сборная Украины выиграла чемпионат Европы по боксу

Организаторы чемпионата Европы по боксу в Харькове по окончанию всех поединков турнира вручили награды лучшей команде и лучшему боксеру, сообщает XSPORT.ua.
Индивидуальный приз получил украинец Александр Хижняк, который завоевал золото в весовой категории до 75 кг, а лучшей командой была признана сборная Украины, боксеры которой собрали шесть медалей в десяти весовых категориях.
Золотые медали кроме Хижняка в составе сборной Украины также завоевали Виктор Выхрист и Юрий Шестак, серебро досталось Николаю Буценко, а бронза - Дмитрию Замотаеву и Евгению Барабанову.



Теги: Украина, бокс, Чемпионат Европы
 
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