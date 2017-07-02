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Руденко не смог победить Поветкина

02.07.2017 10:40
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Руденко не смог победить Поветкина

В поединке за титулы WBO International и WBA Inter-Continental в супертяжелом весе, который проходил в Москве, украинец Андрей Руденко (31 победа, 19 КО и 2 поражения) встретился с россиянином Александром Поветкиным (31 23 КО, 1 поражение), передает корреспондент УНН.
В первом раунде после одного из столкновений спортсменов украинец получил проблемы в шейном отделении и только после длительной паузы бой продолжился. Поединок проходил на встречных курсах, хотя центр ринга захватил россиянин и действовал более первым номером.
Судейские записки констатировали победу россиянина: 120: 109, 120: 108, 120: 108.



Теги: Украина, Россия, бокс, Александр Поветкин
 
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