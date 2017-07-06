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Сборная Украины существенно поднялась в рейтинге FIFA

06.07.2017 12:20
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Сборная Украины существенно поднялась в рейтинге FIFA

Сборная Украины в обновленном рейтинге Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA) улучшила свои позиции сразу на 12 строчек. Команда Андрея Шевченко поднялась с 37 на 25 место, сообщает XSPORT.ua.
Такой рост стал возможным благодаря победе в квалификации к чемпионату миру-2018 над сборной Финляндии. Перед этим матчем, напомним, «сине-желтые» уступили в спарринге Мальте, но FIFA заявила, что не будет считать командам очки за ту встречу.
В первой десятке абсолютно никаких изменений не произошло – ее возглавляет Германия, а замыкает Испания.



Теги: футбол, рейтинг, Сборная Украины
 
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