На благотворительный аукцион выставлена тренировка с Виталием Кличко

10.07.2017 20:00

Тренировку с мэром Киева Виталием Кличко выставили на благотворительный аукцион. Об этом свидетельствуют данные электронной площадки государственных публичных закупок ProZorro, сообщает strana.ua.

Отмечается, что стартовая цена тренировки с Кличко составляет 1000 грн ($38 по курсу НБУ - Прим.ред).

"Мэр Киева Виталий Кличко пытается тренироваться каждое утро. И готов на практике поделиться секретами спортивной тренировки", — говорится в описании лота.

При этом не уточняется, будет ли тренировка содержать элементы бокса.