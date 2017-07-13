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Одесса готовится принять Суперкубок Украины по футболу
В Одессе состоялась пресс-конференция, посвященная матчу за Суперкубок Украины, который пройдет 15 июля, сообщает bigmir.net.
В мероприятии приняли участие Президент Украинской Премьер-Лиги Владимир Генинсон, представители Дирекции УПЛ, Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов.
Президент УПЛ Владимир Генинсон сделал акценты на нескольких ключевых аспектах Суперкубка-2017.
Во-первых, на теме билетов: “У нас планируются очень серьезные меры безопасности. Билеты именные. Чтобы вы понимали - если передаете свой билет, отдаете его друзьям, в базе данных находится ваш паспорт, номер телефона, поэтому вы несете полную ответственность за эти билеты. Впервые за всю историю, за несколько дней до Суперкубка мы не видим торговки билетов ни в Одессе, ни в Киеве, и это самое главное. Те люди, которые хотят попасть на футбол, должны попасть на стадион по своим билетам“.
Во-вторых, на теме количества билетов: “Раскуплено уже более 20 000, но у одесситов еще есть время, чтобы успеть приобрести места на матч двух лучших украинских команд“.
В-третьих, на теме города-хозяина будущих розыгрышей Суперкубка Украины: “Одесса привлекает Премьер-Лигу для проведения игр и в последующие годы. Этот город у нас в приоритете“.
После пресс-конференции Владимир Генинсон и Максим Степанов вместе передали Суперкубок Украины на специальный промо-автомобиль, который курсирует Одессой, рекламируя суперматч 15 июля.
Напомним, что игра начнется в 21:00 на стадионе «Черноморец», который вмещает 34 тысячи зрителей. Футбольные болельщики смогут также увидеть эту игру в прямом эфире общенационального телеканала "Украина" и на специализированном канале "Футбол 1".
Теги: футбол, Одесса, Суперкубок Украины
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