Ломаченко просит побить его за полмиллиона долларов

19.07.2017 11:20

Украинский чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко хочет видеть больше мотивации от соперников, сообщает телеканала 112 Украина.

Боксер даже готов доплатить из своего кармана бонус тому сопернику, который сможет справиться с украинцем.

"Я заплачу 500 тысяч тому, кто у меня выиграет из чемпионов во втором полулегком весе", - сказал Ломаченко.

Напомним, Ломаченко ждет бой против колумбийца Марриаги 5 августа.