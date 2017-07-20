- Ломаченко хватило семи раундов для защиты чемпионского титула (ВИДЕО)10:40
- WBO признала Ломаченко суперчемпионом11:00
- "Динамо" и "Александрия" узнали своих соперников по Лиге Европы15:45
- Бразильский форвард стал самым дорогим футболистом в истории10:40
- Названа причина ухода Владимира Кличко из бокса14:40
- Мария Шарапова отказалась соревноваться с теннисисткой из Украины13:39
- Владимир Кличко объявил об уходе из бокса (ВИДЕО)12:05
- Киевское "Динамо" не сумело "наказать" обидчика "Шахтера" (ВИДЕО)09:30
- Президент ФК "Карпаты" решил сменить "пряник" на "кнут"11:10
- Мирче Луческу предложили возглавить сборную Турции14:40
Американский мастер боевых искусств вызвал на бой Путина
Американский журналист Бенджамин Уиттс назвал успехи президента России Владимира Путина в боевых искусствах "мошенничеством" и вызвал его на поединок. Об этом пишет The Washington Post, передает телеканал 112 Украина.
47-летний Уиттс, у которого есть черные пояса по тхэквондо и айкидо, считает, что все бои Путина были "фальшивыми", а противники российского президента специально ему проигрывали.
Путин борется только с людьми, которые находятся в его власти, и все они "падают для него", считает журналист. Уиттс утверждает, что его предложение Путину – не шутка.
Путин занимался самбо и дзюдо с 11 лет. Он имеет звание мастера спорта по самбо и дзюдо и неоднократно становился чемпионом Санкт-Петербурга по этому виду единоборств. Также у российского президента есть черный пояс по тхэквондо.
Теги: США, Путин, журналист, поединок, тхэквондо
- "Пойти на "мир" на условиях Путина - значит забыть сбитый Боинг и Саур-Могилу, Иловайск и "парад" пленных, ДАП и Дебальцево", - журналистка
- Путин раскрыл "сирийские карты"
- "Деньги врозь, ребенка об пол, вы еще мне за пармезан ответите", - Бабченко об ультиматуме Путина США
- Обама назвал Януковича “коррумпированной марионеткой Путина” и считает, что Кремль в Сирии рушит свою экономику
- Американский экономист сделал жуткий прогноз для Путина
- У Украины и Нидерландов не хватит «веса»: Путина будут судить в США, – западные СМИ
- В Хорватію на відпочинок вирушили 86 дітей із прифронтової зони АТО - Жебрівський 21:34
- За последние три года убиты 17 правоохранителей Донецкой области, - Аброськин 20:50
- ЖИТЕЛИ ПОКРОВСКА НЕ ХОТЯТ МОНЕТИЗИРОВАТЬ СУБСИДИИ20:30
- На Донбассе боевики скрывают разворовывание топлива путем подделки документов, - разведка 19:30
- Перлина Приазов'я: Чому військові дії пішли на користь "Меотиді"15:31
- В соцсети заблокировали автора, который показал безжизненные улицы оккупированной Горловки15:13
- В соцсетях высмеяли министра «ДНР»: Тебе скучно и одиноко — приходи на прием14:30
- На Донбассе три человека погибли в результате взрыва в частном доме12:35
- Мариупольцы собирают митинг против повышения проезда в маршрутках11:30
- В Донецкой области суд освободил обвиняемого в убийстве 3 шахтеров 10:30
- Зірка серіалу “Менти” потрапив до бази “Миротворця”22:17
- Украинцев ждет резкое подорожание алкоголя21:51
- В Хорватію на відпочинок вирушили 86 дітей із прифронтової зони АТО - Жебрівський 21:34
- Компания из США инвестирует 100 млн долларов в добычу золота в Украине 21:10
- За последние три года убиты 17 правоохранителей Донецкой области, - Аброськин 20:50
- ЖИТЕЛИ ПОКРОВСКА НЕ ХОТЯТ МОНЕТИЗИРОВАТЬ СУБСИДИИ20:30
- Названо найгіршого керівника облдержадміністрації 20:10
- В Харьковской области погиб полуторогодовалый ребенок19:50
- На Донбассе боевики скрывают разворовывание топлива путем подделки документов, - разведка 19:30
- За минулу добу в Україні зафіксовано понад 300 пожеж 19:10
- Названы орехи, которые могут навредить здоровью17:11
- Мешканка Слов’янська ламає стереотипи: щасливою можна бути, незважаючи на війну і вік08:50
- Как избавиться от ночных судорог в ногах21:20
- Які продукти провокують жовтіння зубів09:10
- Самые бесполезные каши08:15
- П'ять народних рецептів проти підвищеного тиску07:49
- Скільки часу можна приймати душ21:40
- Как он мог: основные признаки мужа-изменника19:15
- Лекарства, которые всегда нужно иметь при себе18:00
- Чому у вас часто німіють руки17:23
- В Украину пришел страшный вирус. Под угрозой дети и старики
- Захарченко сделал странное заявление
- Эксперт: в Украине стремительно дорожают три продукта
- Ваших АТОшников закопаем: у бригады с Волыни отбирают землю и не пускают в город
- Четыре самых верных мужских Знака Зодиака
- Знаки Зодиака, которым выпадают самые сложные испытания
- Мария Шарапова отказалась соревноваться с теннисисткой из Украины
- Какие максимальные пенсии получат украинцы после покращення
- Названы враги Украины. ВИДЕО
- США перешли красную линию: произошла смена правил в войне на Донбассе