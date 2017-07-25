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"Реал" согласовал самый дорогой трансфер в истории футбола

25.07.2017 17:00
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"Реал" согласовал самый дорогой трансфер в истории футбола

"Реал" (Мадрид) и "Монако" достигли согласия относительно трансфера 18-летнего форварда Килиана Мбаппе, сообщает "Футбол 24".
"Реал" заплатит "Монако" за Мбаппе 180 млн евро. Таким образом этот трансфер станет самым дорогим в истории футбола.
160 млн евро составит сумма отступных за футболиста и еще 20 млн евро мадридцы выплатят в виде различных бонусов. Однако некоторые источники отмечают, что сумма разбита по формуле 150 + 30 млн евро.
Контракт будет рассчитан на 6 лет, а зарплата Килиана Мбаппе составит 7 млн евро за сезон. Сейчас "Реал"у и "Монако" осталось решить мелкие вопросы по соглашению перед его официальным осуществлением.



Теги: Монако, трансфер, рекорд, Реал (Мадрид)
 
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