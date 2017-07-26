Букмейкеры дали прогноз на матч "Динамо" - "Янг Бойз"

26.07.2017 10:40

Сегодня киевское "Динамо" стартует в Лиге Чемпионов игрой против швейцарского клуба "Янг Бойз", в прошлом сезоне выбившего "Шахтер", сообщает телеканал 112 Украина.

Первым домашним матчем "Динамо" попытается создать задел в противостоянии с "Янг Бойз". Естественно, киевские игроки безумно хотят пробиться в групповой этап Лиги Чемпионов, а значит, будут играть с полной мотивацией и самоотдачей.

После безвольного поражения в матче за Суперкубок "Динамо" выиграло два матча. При чем, в последней игре против "Шахтера" в Харькове команда показала, что киевляне при Хацкевиче могут выдавать матчи высокого уровня. Если "Динамо" сыграет хотя бы приблизительно на одном уровне с субботним матчем, победа будет к ним очень близка.

У "Янг Бойз" есть очевидный плюс - форвард Оаро, за счет которого швейцарцы и вышли в ЛЧ. Но если Хачериди, умеющий крыть форвардов практически любого уровня, справится с французом, оппонент "Динамо" потеряет крупную часть своих шансов на общую победу.

Прогнозы букмекеров:

1xBet: победа "Динамо" - 1.56, ничья - 4.40, победа "Янг Бойз" - 6.45.

Winline: победа "Динамо" - 1.51, ничья - 4.07, победа "Янг Бойз" - 5.82.

Посмотреть поединок можно на канале 2+2, начало трансляции - в 19:25.