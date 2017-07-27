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"Динамо" уверенно обыграло "Янг Бойз" в первом матче

27.07.2017 09:00
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"Динамо" уверенно обыграло "Янг Бойз" в первом матче

Вчера киевское "Динамо" обыграло швейцарский "Янг Бойз" со счётом 3:1 в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщает Страна.ua.
Уже на 15-й минуте счет в матче открыл Андрей Ярмоленко, получивший мяч от Дениса Гармаша, которому ассистировал пяткой Дьемерси Мбокани. На 34-й минуте уже сам конголезец Мбокани удвоил результат, пяткой же замкнув прострел Андрея Ярмоленко с правого фланга, которого бросил в прорыв все тот же Гармаш - 2:0.
На 90-й минуте Кристиан Фасснахт сократил разрыв в счете, доведя его до неприятного одного мяча, точно пробив головой из района одиннадцатиметровой отметки, но на четвертой добавленной минуте Денис Гармаш вновь вернул хозяевам комфортное преимущество в два мяча, занеся мяч в сетку после точного выстрела со своей половины голкипера Максима Коваля - 3:1.
Ответная игра "Янг Бойз" - "Динамо" пройдет 2 августа на "Стад-де-Суисс" в Берне и начнется в 21.15.
Победитель противостояния по сумме двух встреч выйдет в решающую стадию квалификации Лиги чемпионов - раунд плей-офф.



Теги: Лига Чемпионов, победа, ФК "Динамо" Киев
 
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