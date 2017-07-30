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"Шахтер" вырвал победу у "Стали" на последних секундах матча (ВИДЕО)

30.07.2017 10:20
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"Шахтер" вырвал победу у "Стали" на последних секундах матча (ВИДЕО)

Программу третьего тура УПЛ открывал матч "Стали" и "Шахтера" на стадионе "Метеор" в Днепре в присутствии 4 тыс. 500 зрителей, передает УНН.
В дебюте встречи "горняки" пропустили мяч. Дальний заброс Малакяна завершился недоразумением Д.Срны и А.Пятова при выходе из ворот, чем воспользовался Орест Кузык. Однако в компенсированное арбитром время к первому тайму комбинация Исмаили и Тайсона завершилась голом последнего - 1:1.
Вырвать заветных три очка "оранжево-черным" удалось лишь на 90+6-й минуте, когда дальняя передача Д.Срны нашла Ф.Феррейру и тот сбросил мяч на Бланко Лещука. Аргентинец укротил мяч, освободился от опеки и пробил в нижний угол ворот - 2:1.



Теги: футбол, победа, ФК "Шахтёр", премьер-лига
 
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