"Шахтер" вырвал победу у "Стали" на последних секундах матча (ВИДЕО)

30.07.2017 10:20

Программу третьего тура УПЛ открывал матч "Стали" и "Шахтера" на стадионе "Метеор" в Днепре в присутствии 4 тыс. 500 зрителей, передает УНН.

В дебюте встречи "горняки" пропустили мяч. Дальний заброс Малакяна завершился недоразумением Д.Срны и А.Пятова при выходе из ворот, чем воспользовался Орест Кузык. Однако в компенсированное арбитром время к первому тайму комбинация Исмаили и Тайсона завершилась голом последнего - 1:1.

Вырвать заветных три очка "оранжево-черным" удалось лишь на 90+6-й минуте, когда дальняя передача Д.Срны нашла Ф.Феррейру и тот сбросил мяч на Бланко Лещука. Аргентинец укротил мяч, освободился от опеки и пробил в нижний угол ворот - 2:1.