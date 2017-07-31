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Украина заняла второе место на Дефлимпиаде-2017

31.07.2017 09:30
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Украина заняла второе место на Дефлимпиаде-2017

30 июля в турецком городе Самсун завершились XXIII летние Дефлимпийские игры. В течение 13 дней украинская команда завоевала 99 наград: 21 золотую, 42 серебряные и 36 бронзовых медалей, заняв второе общекомандное место среди 90 стран-участниц, сообщает сайт Подробности.ua.
Украинские спортсмены смогли превзойти свой результат четырехлетней давности. На предыдущей Дефлимпиаде-2013 в Софии (Болгария) сборная Украины завоевала 88 наград - 21 золотую, 30 серебряных и 37 бронзовых.
Чемпионами Дефлимпиады-2017 украинцы стали в 8 видах спорта из 21, которые были представлены в Самсуне. Финальное соревнование было в последний день Дефлимпиады, 30 июля. Украинская футбольная команда играла финальный матч с турецкой командой и взяла серебро.
В этом году Украина показала тот же результат по количеству золотых медалей, что на Дефлимпиаде в Софии в 2013 году. Тогда украинские спортсмены с нарушениями слуха завоевали 88 медалей и тоже заняли второе место в общем зачете.
За первое место на соревнованиях спортсмены получат от государства $48 тысяч, за второе - $31 тысячу и за третье - $22 тысячи.



Теги: медаль, Дефлимпийские игры, Сборная Украины
 
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