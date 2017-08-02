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Президент ФК "Карпаты" решил сменить "пряник" на "кнут"

02.08.2017 11:10
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Президент ФК "Карпаты" решил сменить "пряник" на "кнут"

Руководство «Карпат» оштрафует команду на половину зарплаты в случае, если игрокам не удастся победить «Сталь» в четвертом туре чемпионата Украины, сообщает XSPORT.ua.
После разгромного поражения от «Динамо» (0:5) в чемпионате Украины президент клуба Петр Дыминский заявил, что в случае, если команда проиграет или сыграет вничью с каменской командой, то каждый игрок будет оштрафован на половину зарплаты.
Также, в случае поражения, руководство «Карпат» намерено уволить главного тренера команды Серхио Наварро.
Отметим, что за первые три тура чемпионата Украины львовский клуб набрал одно очко, забил два мяча и пропустил девять.



Теги: футбол, зарплата, Карпаты, наказание
 
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