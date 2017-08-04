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"Динамо" и "Александрия" узнали своих соперников по Лиге Европы

04.08.2017 15:45
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"Динамо" и "Александрия" узнали своих соперников по Лиге Европы

Украинские футбольные клубы "Динамо" и "Александрия" узнали соперников в последнем раунде квалификации Лиги Европы, сообщает РБК-Украина.
Киевский клуб встретися с португальским "Маритиму", а команда из Александрии - с белорусским БАТЭ. Первые матчи состоятся 17 августа, ответные запланированы на 24 августа.



Теги: футбол, жеребьевка, Лига Европы
 
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