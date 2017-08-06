Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

Ломаченко хватило семи раундов для защиты чемпионского титула (ВИДЕО)

06.08.2017 10:40
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ломаченко хватило семи раундов для защиты чемпионского титула (ВИДЕО)

Украинец Василий Ломаченко досрочно победил колумбийца Мигеля Марриагу, защитив чемпионский титул по версии WBO во втором полулегком весе, сообщает ICTV.
Ломаченко уже в третьем раунде отправил соперника в нокдаун. В седьмом раунде колумбиец во второй раз упал на ринге. Арбитр отсчитал нокдаун и сразу же прозвучал гонг. Через пару секунд угол колумбийца сообщил рефери, что снимает своего бойца.
Таким образом Ломаченко защитил пояс чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе, а Маррига неудачно завершил вторую в карьере попытку завоевать титул.



Теги: бокс, WBO, победа, Василий Ломаченко, нокдаун
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх