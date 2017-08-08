Британский триатлонист умер во время заплыва через Ла-Манш

08.08.2017 16:35

7 августа во время мега-триатлона Лондон-Париж умер 44-летний экстремал Дуглас Веймарк. Трагедия произошла, когда он пытался переплыть Ла-Манш, пробежав перед этим дистанцию между Лондоном и Дувром, сообщает Телеканал новостей «24».

Береговая охрана, которая получила сообщение о происшествии в проливе, прибыла на место за 10 минут. По словам очевидцев, мужчине стало плохо. Спасатели вытащили пловца и доставили в госпиталь в графстве Эшфорд. Медикам спасти его не удалось.