Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

Мадридский "Реал" завоевал Суперкубок УЕФА (ВИДЕО)

09.08.2017 10:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Мадридский "Реал" завоевал Суперкубок УЕФА (ВИДЕО)

Мадридский "Реал" и английский "Манчестер Юнайтед" сошлись в Македонии в матче за Суперкубок УЕФА, сообщает телеканал 112 Украина.
На старте поединка "Реал" забрал мяч себе и больше владел инициативой. И даже создал отличный момент, когда Каземиро бил головой, но угодил в перекладину. Но ничего не спасло МЮ, когда Каземиро замыкал пас из центра.
В начале второго тайма Бензема накрутил оппонента на фланге, отдал на линию штрафной, где Иско обыгрался с Казмиро и вышел один на один. Испанец со своим моментом справился.
Могли мадридцы забивать и третий, когда Бейл вывалился справа на свидание с Де Хеа, но пробил в перекладину. На это МЮ ответил уже забитым мячом - Лукаку добил мяч в ворота после сейва Наваса после удара Матича.

"Реал" - "Манчестер Юнайтед" 2-1
Гол: Каземиро, 21, Иско, 53 - Лукаку, 63
"Реал": Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Каземиро, Кроос, Модрич, Бэйл (Асенсио, 75), Бензема (Роналду, 83), Иско (Васкес, 75)
"МЮ": Де Хеа, Валенсия, Линделеф, Смоллинг, Дармиан, Матич, Эррера (Феллаини, 53), Погба, Мхитарян, Лингард (Решфорд, 46), Лукаку.



Теги: Суперкубок УЕФА, Реал (Мадрид)
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх