Мадридский "Реал" завоевал Суперкубок УЕФА (ВИДЕО)

09.08.2017 10:10

Мадридский "Реал" и английский "Манчестер Юнайтед" сошлись в Македонии в матче за Суперкубок УЕФА, сообщает телеканал 112 Украина.

На старте поединка "Реал" забрал мяч себе и больше владел инициативой. И даже создал отличный момент, когда Каземиро бил головой, но угодил в перекладину. Но ничего не спасло МЮ, когда Каземиро замыкал пас из центра.

В начале второго тайма Бензема накрутил оппонента на фланге, отдал на линию штрафной, где Иско обыгрался с Казмиро и вышел один на один. Испанец со своим моментом справился.

Могли мадридцы забивать и третий, когда Бейл вывалился справа на свидание с Де Хеа, но пробил в перекладину. На это МЮ ответил уже забитым мячом - Лукаку добил мяч в ворота после сейва Наваса после удара Матича.

"Реал" - "Манчестер Юнайтед" 2-1

Гол: Каземиро, 21, Иско, 53 - Лукаку, 63

"Реал": Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Каземиро, Кроос, Модрич, Бэйл (Асенсио, 75), Бензема (Роналду, 83), Иско (Васкес, 75)

"МЮ": Де Хеа, Валенсия, Линделеф, Смоллинг, Дармиан, Матич, Эррера (Феллаини, 53), Погба, Мхитарян, Лингард (Решфорд, 46), Лукаку.