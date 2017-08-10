Эстонские футболисты забили гол в свои ворота на 15 секунде матча (ВИДЕО)

10.08.2017 15:18

Комичный эпизод произошел в Кубке Эстонии в матче между командами "Левадия" - "Пайде" (3:1), сообщает footboom.com.

Гости разыграли мяч в центре поля, затем начали перепасовываться и забили в свои ворота! На это им потребовалось всего 15 секунд.