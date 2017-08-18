Юниорская команда "Динамо" проигнорировала игру в Мариуполе

18.08.2017 16:10

«Динамо» U-19 не поехало в Мариуполь на игру третьего тура молодежного первенства, сообщает Sport.ua.

Поединок должен был состояться сегодня в Мариуполе на стадионе «Западный», но киевляне на игру не прибыли. Теперь, согласно регламенту, «Динамо» грозит техническое поражение.