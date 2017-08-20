Главная / Новости / Спорт / Украинский боксер защитил чемпионский титул техническим нокаутом (ВИДЕО)
Последние новости раздела
- Украинский боксер защитил чемпионский титул техническим нокаутом (ВИДЕО)10:40
- "Мариупольский вопрос" может закончиться лозанским судом11:10
- Юниорская команда "Динамо" проигнорировала игру в Мариуполе 16:10
- Усик сделал заявление о своем будущем сопернике10:08
- Майк Тайсон сделал важное заявление о братьях Кличко08:18
- Владимир Кличко: "На момент принятия решения часть меня уже умерла"18:30
- Капитана Шахтера попросили возобновить карьеру в национальной сборной - СМИ10:30
- В США КОТЕНОК ПРЕРВАЛ БЕЙСБОЛЬНЫЙ МАТЧ И ПОКУСАЛ СТЮАРДА18:30
- Полиция предоставила письменные гарантии безопасности футбольных матчей в Мариуполе16:00
- Свитолина разгромила экс-первую ракетку мира Винус Уильямс08:45
Украинский боксер защитил чемпионский титул техническим нокаутом (ВИДЕО)
20.08.2017 10:40
Украинский боксер Александр Гвоздик победой завершил бой против американца Крэйга Бейкера, сообщает телеканал 112 Украина.
Украинец уверенно начала поединок. С большим преимуществом он подошел к шестому раунду, когда Бейкер был отправлен в нокдаун. Американец с настила поднялся и Гвоздик начал добивать соперника, после чего рефери пришлось остановить бой присвоить украинцу победу.
Таким образом, Гвоздик защитил свой титул регионального чемпиона мира по версии NABF.
Добавим, что эта победа стала 14-ой в карьер 30-летнего Гвоздика в 14 профессиональных боях.
Теги: Украина, бокс, победа, нокаут
Читайте также:
- Президент поздравил Кличко с защитой титулов
- "Украинские атаманы" вышли в полуфинал Всемирной серии бокса
- "Украинские атаманы" вышли в четвертьфинал Всемирной серии бокса
- Янукович поздравил Кличко с победой над Мормеком
- Ломаченко поднялся на 2-е место в рейтинге WBO
- Ломаченко рассказал о бое с Селимовым
- "Нам бы хватило сил": военный расскрыл подноготную трагедии в Иловайске22:18
- На Луганщину приедет шейх21:54
- Снайпер с позывным «Белка»: «Страшно ли убивать? Страшно хоронить…»21:12
- Дети-переселенцы вынуждены бороться за украинский паспорт как за ценный приз20:50
- В Угледаре вместо парка собрались построить храм Московского патриархата20:33
- За що котам в АТО треба поставити пам'ятник-2719:53
- «ДНР» ПЛАНИРУЕТ «НАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ» НЕДВИЖИМОСТЬ «АПК-ИНВЕСТ», «ПРОМИНВЕСТБАНК» И «НЕДРА УКРАИНЫ»16:12
- Кабмин одобрил погашение из госказны кредита Донецку на 350 млн гривен14:30
- Задержанный боевик «ДНР» рассказал, как обстреливал Марьинку09:50
- Куда побежит население Донбасса после масштабной экологической катастрофы19:50
- "Нам бы хватило сил": военный расскрыл подноготную трагедии в Иловайске22:18
- На Луганщину приедет шейх21:54
- Український історик оголосив, що у росіян немає ні краплі слов’янської крові21:31
- Снайпер с позывным «Белка»: «Страшно ли убивать? Страшно хоронить…»21:12
- Дети-переселенцы вынуждены бороться за украинский паспорт как за ценный приз20:50
- В Угледаре вместо парка собрались построить храм Московского патриархата20:33
- Чому 20 серпня вже треба прощатися з літом, і що в цей день має бути на столі20:10
- За що котам в АТО треба поставити пам'ятник-2719:53
- Начальник следственного отдела полиции требовал $6 тыс. взятки19:30
- Суммарный залог, назначенных фигурантам дела по хищению средств проекта "Стена", превышает сумму убытков – Сытник19:12
- Снайпер с позывным «Белка»: «Страшно ли убивать? Страшно хоронить…»21:12
- Чому 20 серпня вже треба прощатися з літом, і що в цей день має бути на столі20:10
- Суммарный залог, назначенных фигурантам дела по хищению средств проекта "Стена", превышает сумму убытков – Сытник19:12
- Как защитить кожу от вредного воздействия солнца17:10
- Грибы накапливают множество токсинов и ядов - врач 16:32
- Как мотивировать ребенка14:10
- Як визначити свою зайву вагу, точніше — жир. Блог британського експерта13:54
- В Европе начинают продажу котлет из червей11:31
- Не стоит успокаивать себя тем, что Ленин – это всего лишь прошлое10:33
- Прапорщик Труш. О его ранении мать узнала последней10:13
- В Минске прошла "тайная" встреча по Донбассу: появились детали
- "Ну чурки, берегитесь теперь. У нас ножи тоже есть. Россия - это вам не Франция"
- Лечение йодной сеткой: 5 проблем, которые можно решить
- В России объяснили, почему Украина не могла поставлять двигатели в КНДР
- Куда побежит население Донбасса после масштабной экологической катастрофы
- "Тупые овощи": сеть возмутила подруга российской террористки, убитой на Донбассе
- Как сложилась судьба замученного российскими наемниками сына депутата
- "Тюремная система развалена. Убить могут в любой момент". Кто ответит за зверское преступление в Одесском СИЗО
- Ученые сделали неожиданное заявление о Библии
- Здесь психиатр уже не поможет: Наталья «Няш-мяш» Поклонская в очередной раз стала объектом для насмешек в сети