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В протечке крыши «Зенит Арены» обвинили бакланов
Морские птицы бакланы портят светоотражающую пленку на крыше стадиона «Санкт-Петербург Арена» (ранее «Зенит Арена»), заявил в интервью изданию «Спорт день за днем» вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин, сообщает РБК.
Вице-губернатор отметил, что, несмотря на то, что пленка выдерживает нагрузку 400 кг на кв. м, она оказалась уязвимой для бакланов. «Оказалось, неправильно работает защита от птиц. Есть такая известная птица — баклан, которая своим мощным клювом разрушает целостность пленки», — посетовал Албин.
Он отметил, что для защиты от птиц нужно создать систему, сходную с той, что используют в аэропортах.
Кроме того, вице-губернатор добавил, что стадион нуждается и в других доработках. Например, по словам Албина, нужно исправить огрехи по части опор и соединения ферм с крышей, увеличить количество водостоков, эластичного герметика и всей системы водоотведения.
Стадион «Санкт-Петербург» («Зенит Арена») строился на Крестовском острове с 2006 по 2016 год. У объекта трижды менялся подрядчик, строительство обошлось в более чем 40 млрд руб. Тем не менее, выявление недостатков и их переделка продолжаются до сих пор. После завершения строительства, например, обнаружилось, что газон на поле необходимо заново уложить из-за нарушения технологии укладки, что может обойтись в 226 млн руб. В конце июня во время матча между «Зенитом» и «Рубином» на стадионе протекла крыша.
Теги: стадион, крыша, ФК "Зенит", баклан
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