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Украинский спортсмен назван лучшим борцом года
23.08.2017 14:10
Олимпийский призер Жан Беленюк стал лучшим борцом года в мире. Награду и чек на 10 тысяч долларов от Всемирного союза борьбы украинский спортсмен получил на чемпионате мира, который проходит в Париже, сообщает Телеканал новостей «24».
"Я – украинец. Украина – это моя родина, я здесь родился, вырос и начал заниматься любимым делом – греко-римской борьбой", – подчеркнул Жан Беленюк.
В 2016 году Беленюк стал чемпионом Европы, а также серебряным призером Олимпийских игр в Рио. Золото тогда забрала Россия. Однако немало спортивных экспертов тогда заявили, что судейство было нечестным. И самая высокая награда должна была достаться украинцу.
Теги: Украина, награда, борьба
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