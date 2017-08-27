Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

Киевское Динамо бойкотировало матч в Мариуполе

27.08.2017 15:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Киевское Динамо бойкотировало матч в Мариуполе

Динамо не явилось в Мариуполь на матч 7-го тура УПЛ против Мариуполя. Игра должна была состояться сегодня, 27 августа, сообщает football.ua.
Позже киевляне выступили с официальным заявлением, в котором выразили готовность приехать в Мариуполь, но в другой день.
"Динамо Киев в очередной раз официально заявляет о готовности сыграть календарный матч 7-го тура УПЛ с ФК Мариуполь именно в городе Мариуполе", — говорится в заявлении.
"Это произойдет сразу после нормализации оперативной обстановки на Мариупольском (Приморском) направлении и предоставление текущих оперативных писем от органов СБУ и ГУНП принятия ими всех возможных мер для обеспечения безопасности пребывания и передвижения игроков и персонала ФК Динамо, обеспечения безопасного прибытия и пребывания болельщиков клуба в городе Мариуполь".
"При условии выполнения вышеуказанных требований, просим учесть нашу позицию по этому вопросу и назначить новую дату календарного матча в городе Мариуполь".
Данное письмо была направлено президенту ФФУ Андрею Павелко, президенту УПЛ Владимиру Генинсону, а также руководству УПЛ.
Теперь столичной команде наверняка будет засчитано техническое поражение.  
Ранее матчи в Мариуполе бойкотировали молодежные команды Динамо — U19 и U21.



Теги: Донбасс, Мариуполь, бойкот, ФК "Динамо" Киев
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх