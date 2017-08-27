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Киевское Динамо бойкотировало матч в Мариуполе
Динамо не явилось в Мариуполь на матч 7-го тура УПЛ против Мариуполя. Игра должна была состояться сегодня, 27 августа, сообщает football.ua.
Позже киевляне выступили с официальным заявлением, в котором выразили готовность приехать в Мариуполь, но в другой день.
"Динамо Киев в очередной раз официально заявляет о готовности сыграть календарный матч 7-го тура УПЛ с ФК Мариуполь именно в городе Мариуполе", — говорится в заявлении.
"Это произойдет сразу после нормализации оперативной обстановки на Мариупольском (Приморском) направлении и предоставление текущих оперативных писем от органов СБУ и ГУНП принятия ими всех возможных мер для обеспечения безопасности пребывания и передвижения игроков и персонала ФК Динамо, обеспечения безопасного прибытия и пребывания болельщиков клуба в городе Мариуполь".
"При условии выполнения вышеуказанных требований, просим учесть нашу позицию по этому вопросу и назначить новую дату календарного матча в городе Мариуполь".
Данное письмо была направлено президенту ФФУ Андрею Павелко, президенту УПЛ Владимиру Генинсону, а также руководству УПЛ.
Теперь столичной команде наверняка будет засчитано техническое поражение.
Ранее матчи в Мариуполе бойкотировали молодежные команды Динамо — U19 и U21.
Теги: Донбасс, Мариуполь, бойкот, ФК "Динамо" Киев
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