Киевское Динамо бойкотировало матч в Мариуполе

27.08.2017 15:00

Динамо не явилось в Мариуполь на матч 7-го тура УПЛ против Мариуполя. Игра должна была состояться сегодня, 27 августа, сообщает football.ua.

Позже киевляне выступили с официальным заявлением, в котором выразили готовность приехать в Мариуполь, но в другой день.

"Динамо Киев в очередной раз официально заявляет о готовности сыграть календарный матч 7-го тура УПЛ с ФК Мариуполь именно в городе Мариуполе", — говорится в заявлении.

"Это произойдет сразу после нормализации оперативной обстановки на Мариупольском (Приморском) направлении и предоставление текущих оперативных писем от органов СБУ и ГУНП принятия ими всех возможных мер для обеспечения безопасности пребывания и передвижения игроков и персонала ФК Динамо, обеспечения безопасного прибытия и пребывания болельщиков клуба в городе Мариуполь".

"При условии выполнения вышеуказанных требований, просим учесть нашу позицию по этому вопросу и назначить новую дату календарного матча в городе Мариуполь".

Данное письмо была направлено президенту ФФУ Андрею Павелко, президенту УПЛ Владимиру Генинсону, а также руководству УПЛ.

Теперь столичной команде наверняка будет засчитано техническое поражение.

Ранее матчи в Мариуполе бойкотировали молодежные команды Динамо — U19 и U21.