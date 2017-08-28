Украинская спортсменка завоевала Кубок Мира по маунтинбайку

28.08.2017 12:12

Украинка Яна Беломоина стала обладателем Кубка Мира по маунтинбайку в Валь ди Соль, Италия. Об этом сообщили в пресс-службе НОК Украины и олимпийской команды, передает Телеканал новостей «24».

Беломоина финишировала второй на финальном этапе в итальянском Валь ди Соле. И по итогам выступлений на всех этапах с огромным отрывом завоевала первое место, получив чемпионский Кубок Мира.