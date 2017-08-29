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Андрей Ярмоленко стал игроком "Боруссии"
«Боруссия» Дортмунд объявила о подписании контракта с полузащитником сборной Украины и «Динамо» Киев Андреем Ярмоленко, сообщает Sport.ua.
«Шмели» сообщают о трудовом соглашении до 30 июня 2021 года. Финансовые условия сделки неизвестны. Ранее главред журнала «Футбол» Артем Франков сообщил, что клубы договорились о сумме трансфера в 25 миллионов евро.
Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк так прокомментировал этот трансфер: «Андрей – игрок, которого мы долгое время просматривали, и который долгое время был лидером как в клубе, так и в национальной сборной Украины».
«Я очень благодарен «Динамо» Киев за исполнение своей мечты, иметь возможность перейти в большой европейский клуб! Я буду работать на каждой тренировке, чтобы помочь BVB в достижении ее конечной цели», - приводит слова Ярмоленко официальный сайт «Боруссии».
В Дортмунде Ярмоленко будет выступать под номером 9.
Вингер провел за украинский клуб 339 матчей, забил 137 голов. Выступал за «Динамо» с 2006 года.
Теги: трансфер, Андрей Ярмоленко, Боруссия
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