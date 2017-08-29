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Суркис прокомментировал проигрыш "Динамо" в Мариуполе
Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал ситуацию относительно выездного матча в Мариуполе. Об этом сообщает Динамомания.
"Почему поднята такая истерия? Команда не является - ей засчитывают техническое поражение. Вопросов нет. Но они же знают заранее, что проиграют все суды, которые будут независимыми, а не в нашей Федерации футбола, выполняющей что-то "под козырек", - отметил Суркис.
По мнению президента ФК "Динамо", есть несколько вариантов разрешения сложившейся ситуации.
Один из них - перенести матч в Киев. Второй вариант, если, как заявляет президент нашей страны, что прекратятся обстрелы, то второго декабря сыграть в Мариуполе. Есть еще вариант - сыграть два матча на нейтральном поле. Не будоражить ни общественность, никого. И еще один вариант. Если "Мариуполь" выйдет в шестерку - все четыре матча сыграть на нейтральном поле.
"Скажите, какой перевес мы хотим? Если меня спросят, должен ли туда ехать "Шахтер", я тоже отвечу, что не уверен по поводу безопасности для футболистов на сегодняшний день. А поедут ли туда иностранцы, я тоже не уверен. Зачем им туда ехать? Они и так их там обыграют. Все знают, что команда финансируется из одного источника, и все это прекрасно понимают. Но в свое время, когда ко мне обратился "Мариуполь", а там играть было нельзя, они сказали, что не могут приехать, потому что нет денег ни на самолет, ни на гостиницу. Слава Богу, жив Павлов. Он может это подтвердить.
Я предоставил и самолет, и гостиницу, и стадион. Я не понимаю, для чего это разжигается перед играми сборной. Мы высказали свою позицию. Меня вы нигде не слышали. Мы готовы ехать туда, куда нам скажут, но безопасность должна быть для болельщиков, команды и сотрудников клуба. Всякое может случиться. Но если сегодня заранее не рекомендуют, а говорят, мол, езжайте, потому что едут все.
Если мы станем на мосту, и десять человек скажут, что они хотят прыгнуть, а я скажу, что не хочу, то я тогда, получается, трус? Есть же разумные вещи. Неужели футбольный матч стоит таких рисков? Давайте мы прекратим политику возле футбола. Я никогда не был политиком и хотел бы сказать тем людям, которые с горячими головами хотят видеть "Динамо" в Мариуполе, успокоиться. Мы приедем и в Донецк, и в Мариуполь и будем играть в футбол", - сказал Игорь Суркис.
Напомним, киевский футбольный клуб "Динамо" так и не приехал на воскресный выездной матч чемпионата Украины по футболу в Мариуполь. За неявку ФК "Динамо" получил техническое поражение 0:3.
Источник 0629.
Теги: Донбасс, футбол, Мариуполь, ФК Динамо
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