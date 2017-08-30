Последние новости раздела
- В Берлине прошла презентация книги Владимира Кличко11:45
- Андрей Ярмоленко стал игроком "Боруссии"10:20
- Суркис прокомментировал проигрыш "Динамо" в Мариуполе 07:14
- Украинская спортсменка завоевала Кубок Мира по маунтинбайку12:12
- Киевское Динамо бойкотировало матч в Мариуполе15:00
- Почему от регулярных тренировок не уходит вес? — объясняет фитнес-тренер 14:32
- «Маріуполь» – «Динамо»: подвійна поразка Києва18:09
- Точка кипения «Динамо» бойкотирует Мариуполь09:50
- Украинский спортсмен назван лучшим борцом года14:10
- Олег Собуцкий: Тем, что Динамо не едет в Мариуполь, оно разрывает Украину09:05
В Берлине прошла презентация книги Владимира Кличко
30.08.2017 11:45
Украинский боксер и экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко провел в Берлине презентацию собственной книги, сообщает Телеканал новостей «24».
Книга написана на немецком языке и носит название «Challenge Management" ("Управление вызовами"). В ней Кличко делится опытом о 12 способах управления вызовами, раскрывает секреты своей личной философии, а также объясняет, какие методы и способы, применяемые в бизнесе, способствовали ему в достижении целей и преодолении трудностей.
На презентации Кличко отметил, что стоит в начале "второй карьеры", которая, по его словам, "будет не менее интересна, чем первая".
Теги: Берлин, книга, Владимир Кличко, презентация
Читайте также:
- Тайсон рассказал, как застукал Брэда Питта со своей женой
- Донбасс кует суперуправленцев!
- Теракт в Берлине: водитель грузовика был застрелен за несколько часов до трагедии
- У Байдебуры была другая фамилия и цветочная любовь
- «Нормандская четверка» соберется в Берлине 30 мая
- Теракт в Берлине: грузовик-убийца отправится в музей
- "Путин принял решение, но об этом открыто не говорят", - генерал заявил, что Россия решила выйти из Донбасса14:31
- В районе Ясиноватой боевики «ДНР» активно роют траншеи и строят блиндажи14:06
- "Кругом враги! Все данные будут неизбежно слиты "Миротворцу"!” - подполковник "ЛНР" рассказал, как ГУР передает данные "ихтамнетов" Киеву13:39
- "Министр" катер не отжимал!” – в “ДНР” развернули невиданную пиар-кампанию по спасению репутации любимчика Захарченко12:16
- Разведка рассказала о проблемах боевиков на Донбассе11:54
- В зоне АТО за сутки зафиксировали 21 обстрел. ВИДЕО10:14
- КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ ДОНБАССА СТАЛО МЕНЬШЕ08:51
- Город готов восстановить мариупольский аэропорт, а открытие воздушного пространства — вопрос государственной политики.22:06
- Полная боеготовность: в штабе АТО сделали заявление20:48
- Отдыхающие купаются в Азовском море, не обращая внимания на мины19:26
- Порошенко "в опасности": Гордон назвал фамилии политиков, которые метят на место президента Украины. ВИДЕО15:44
- Валенса: Европа не в состоянии "впитать" Украину15:22
- Ракета в Крыму и «Запад-2017»: что задумал Кремль14:56
- "Путин принял решение, но об этом открыто не говорят", - генерал заявил, что Россия решила выйти из Донбасса14:31
- В районе Ясиноватой боевики «ДНР» активно роют траншеи и строят блиндажи14:06
- "Кругом враги! Все данные будут неизбежно слиты "Миротворцу"!” - подполковник "ЛНР" рассказал, как ГУР передает данные "ихтамнетов" Киеву13:39
- В России уничтожены два предателя Украины из Севастополя, воевавшие на стороне силовиков в Дагестане 13:14
- Срочно! Полный крах российской космонавтики: Москва потеряла сразу шесть спутников12:56
- Под аркой Керченского моста оккупантов прошло первое судно. ВИДЕО12:35
- "Министр" катер не отжимал!” – в “ДНР” развернули невиданную пиар-кампанию по спасению репутации любимчика Захарченко12:16
- Нынешний рост цен на арбузы стал рекордным за всю историю независимой Украины09:07
- В «Черном тюльпане» рассказали о новых трудностях с обнаружением тел погибших под Иловайском08:29
- Міноборони Білорусі: після навчань російські військові повернуться на свою територію 08:13
- Разрушенный Славянск. Три года после войны07:44
- На Украину надвигается новый грипп "Мичиган"22:34
- Бизнес на овощах: Как выживает прифронтовой Донбасс20:22
- Паспорт на переоформлении: Как пересечь линию разграничения11:17
- Оккупированный День шахтера. Со слезами на глазах08:32
- Три методи для лікування варикозу19:15
- Психолог рассказал, как вернуть утраченную удачу13:48
- Остался год для признания “Л/ДНР”: у Путина рассказали о будущем оккупированного Донбасса
- "Нет никакого перемирия на Донбассе! Для чего мы вообще собирались и вели переговоры?" – Меркель и Макрон жестко призвали Путина выполнять Минские соглашения
- Удорожание связи: 1 cентября мобильный оператор закрывает старые тарифные планы
- “Вся суть "ДНР" в одном фото”, - дончане показали ошеломительную метаморфозу Донецка после прихода “защитников”
- На Донетчине алабай, спровоцировавший смерть хозяина, долго не подпускал полицию к его телу
- "После убийства "депутатов" кортеж Плотницкого вылетел из Луганска на Краснодон", - соцсети сообщили о подозрительной спешке главаря "ЛНР"
- 1991 год: Порошенко заработал первый миллион, Яценюк таксовал, регулировщик Садовой
- В силах АТО рассказали о применении Россией на Донбассе неизвестного мощного оружия. ВИДЕО
- Почему нельзя пить воду на ночь
- Россия усилила контроль на границе с оккупированной частью Донбасса