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Серена Уильямс впервые стала мамой
02.09.2017 11:00
Известная американская теннисистка Серена Уильямс родила своего первого ребенка, сообщает ТСН.
35-летняя Уильямс родила девочку 1-го сентября в больнице в Палм-Бич, штат Флорида. Счастливым отцом стал жених спортсменки - сооснователь Reddit Алексис Оганян.
Теги: Серена Уильямс, дочь, рождение
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