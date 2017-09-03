Украина неоднозначно обыграла Турцию в отборочном матче ЧМ-2018 (ВИДЕО)

03.09.2017 11:00

Команда Андрея Шевченко всухую обыграла подопечных Мирчи Луческу в отборе на чемпионат мира 2018 года, сообщает Sport.ua.

C первых минут матча украинская команда пошла вперед. Уже на 5-й минуте голкиперу турецкой сборной пришлось потрудиться, чтобы парировать удар Коноплянки. А на 18-й минуте давление сборной Украины воплотилось в гол. Коноплянка классно прошел по левому флангу, отдал пас Кравцу, тот быстро нашел Коваленко, а Виктор одним касанием переправил мяч в штрафную Андрею Ярмоленко. Новичок дортмундской «Боруссии» сыграл великолепно, первым касанием приняв мяч, а вторым отправив его в сетку ворот. Рефери указал на центр поля, но повтор неумолимо свидетельствовал о том, что в момент передачи Коваленко Ярмоленко находился в чистейшем офсайде.

Забитый гол только раззадорил Украину, которая продолжила осаждать турецкие ворота. И на 42-й минуте преимущество хозяев воплотилось во второй гол. Коноплянка протащил мяч по левому флангу и прострелил на Ярмоленко уже от лицевой линии, Андрей изящным замахом сперва оставил не у дел вратаря и одного из защитников, а вторым касанием поразил цель. Испанский арбитр Давид Фернандес Борбалан уверенно указал на центр поля, но видеоповтор засвидетельствовал, что Коноплянка перед тем, как отдать пас на Ярмоленко, выпустил мяч за линию поля. Рефери должен был назначить удар от ворот.

Могли наши забить и больше, но свои моменты не реализовали те же Коноплянка с Ярмоленко. Турки же создать серьезной опасности у ворот Пятова не смогли.

Таким образом две результативные ошибки арбитра позволили украинцам взлететь на первое место в группе. Отметим, что лидеры группы хорваты свою игру с Косово не доиграли из-за дождя.



