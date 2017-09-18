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Уэйн Руни поплатился за вождение "под градусом"

18.09.2017 15:55
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Уэйн Руни поплатился за вождение "под градусом"

Суд приговорил английского нападающего Уэйна Руни к 100 часам исправительных работ за вождение в нетрезвом виде. Об этом на своей странице в Twitter написал журналист ВВС Дэн Роан, передает телеканал 112 Украина.
"Судья присудил 100 часов неоплачиваемых работ (снижено со 150 часов) и запретил управлять автомобилем сроком на 2 года", – говорится в сообщении.
Сообщается, что в ходе заседания суда Руни извинился за свое поведение и выразил надежду на то, что, участвуя в общественных работах, принесет пользу.
Руни был остановлен полицией 31 августа, а на следующий день спортсмена отпустили под залог.



Теги: алкогольное опьянение, Уэйн Руни, наказание, автомобиль
 
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