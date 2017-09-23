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Срна приостановил игру за ФК "Шахтер" из-за скандала с допингом

23.09.2017 09:40
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Срна приостановил игру за ФК "Шахтер" из-за скандала с допингом

После консультаций с клубом "Шахтер" футболист Дарио Срна принял решение приостановить выступления за команду. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой футбольного клуба, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Как поясняется, Срна не будет выступать за "Шахтер" после положительной допинг-пробы, взятой во внесоревновательный период, а именно 22 марта 2017 года.
В клубе заявляют, что поддерживают решение Срны, уверены в его невиновности, однако подчеркивают, что считают неприемлемым применение допинга в спорте.



Теги: Донбасс, скандал, Дарио Срна, допинг, ФК "Шахтёр"
 
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