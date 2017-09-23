Последние новости раздела
- Срна приостановил игру за ФК "Шахтер" из-за скандала с допингом09:40
- ФК "Мариуполь" неожиданно уволил главного тренера13:30
- Донбасс уверенно обыграл Динамо15:40
- УЕФА утвердил формат нового футбольного супертурнира12:40
- Стало известно, в каких городах пройдут финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы в 2019 году10:15
- Умер легендарный боксер08:10
- Сергея Бубку заподозрили в коррупции16:25
- Школа хоккейного клуба Донбасс продолжает набор18:25
- Уэйн Руни поплатился за вождение "под градусом"15:55
- Тренер "Шахтера" объяснил отсутствие Дарио Срны на поле в Одессе08:55
Срна приостановил игру за ФК "Шахтер" из-за скандала с допингом
23.09.2017 09:40
После консультаций с клубом "Шахтер" футболист Дарио Срна принял решение приостановить выступления за команду. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой футбольного клуба, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Как поясняется, Срна не будет выступать за "Шахтер" после положительной допинг-пробы, взятой во внесоревновательный период, а именно 22 марта 2017 года.
В клубе заявляют, что поддерживают решение Срны, уверены в его невиновности, однако подчеркивают, что считают неприемлемым применение допинга в спорте.
Теги: Донбасс, скандал, Дарио Срна, допинг, ФК "Шахтёр"
Читайте также:
- Гендиректор "Шахтера" о допинг-скандале: "Ни одна таблетка не может быть принята без ведома врачей"
- "По периметру российских границ все залито кровью, а внутри пахнет мочой" - журналист о России
- Капитан "Шахтера" Дарио Срна: "Нас "Динамо" уже не интересует"
- Скандал: двух известных регионалов исключили из партии
- "Наша моча - в норме", - москвичи о допинг-скандале (ВИДЕО)
- Слава Рабинович: Вот, оказывается, как была «выиграна» Олимпиада в Сочи
- Покушение на "минсдоха ДНР" Тимофеева инициировано им самим16:08
- В Покровске ремонт крыши едва не превратил многоэтажку в горящий факел15:27
- Творческий бизнес: переселенка-рукодельница из Донецка открыла свой интернет-магазин14:47
- В Донецке взорвали "Ташкента"13:30
- Оккупанты применяют новую тактику на Донбассе13:26
- Пожежа на військовому складі: ДСНС проведе розмінування11:24
- Плотницкий готовится бежать: генерал АТО рассказал о будущем главаря "ЛНР"10:53
- ПОЖАР НА СКЛАДЕ БОЕПРИПАСОВ В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМ АКТОМ - ЖЕБРИВСКИЙ07:48
- СЛОВА ЗАЩИТЫ И КРИКИ РАДИКАЛОВ: ЗАСЕДАНИЕ СУДА ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ШТЕПЫ07:45
- В Донецке боевики «ДНР» не желают покидать отжатые под «казармы» квартиры22:36
- Итальянскому каналу моды могут запретить трансляцию из-за карты Крыма18:26
- На какой период начисляется субсидия на оплату ЖКУ в Украине в 2017 году Источник: domik.ua18:06
- В КНДР произошло землетрясение возле ядерного полигона17:47
- Украина не для всех. Почему наша страна устроена так, что многие ощущают себя в ней посторонними17:30
- Кабмин одобрил создание исполнительной службы, которая будет управлять тюрьмами17:13
- Как накажут владельцев жилья за неуплату налога на недвижимость в 2017 году16:26
- Покушение на "минсдоха ДНР" Тимофеева инициировано им самим16:08
- Porsche выпустила свою первую яхту16:00
- У ЛЬВОВІ ДЕСЯТЕРО ЛЮДЕЙ ОТРУЇЛИСЯ РИБОЮ ГАРЯЧОГО КОПЧЕННЯ15:43
- В Покровске ремонт крыши едва не превратил многоэтажку в горящий факел15:27
- Украина не для всех. Почему наша страна устроена так, что многие ощущают себя в ней посторонними17:30
- Кофейная гуща: чем она полезна для красоты и здоровья14:27
- За месяц до сердечного приступа организм начнет вас предупреждать13:45
- Кризис на рынке новостроек: бум переуступок и падение цены "квадратов"13:07
- Не платим дважды: как предпринимателю избежать двойного налогообложения11:08
- Министерство Чудесных Ситуаций: что делать с пожарной службой10:27
- Как правильно пить алкоголь: советы, уберегут от неприятных ситуаций09:22
- Ученые назвали самый простой и эффективный способ продлить жизнь19:14
- Евробляхи уже не в моде: вот откуда теперь массово везут машины украинцы16:01
- Украинцев ожидает ледяной ад самой холодной зимы столетия!15:19
- Банкомат завис и не вернул карту! Совет как забрать её оттуда уже через минуту!
- В "Укрзализныци" прокомментировали запуск Россией новой железной дороги в обход Украины: такой реакции Кремль точно не ожидал
- В 2018 году в Украине вернут «ужас» для водителей
- Захарченко "уберут" уже на следующей неделе? В Москве рассказали о плохих новостях для "ДНР"
- Кабмин облегчил участь переселенцев
- Хуже этого мяса не найти! Исключите его из рациона, если вам дорого здоровье! ВИДЕО
- За месяц до инсульта, тело будет посылать Вам эти сигналы. Не игнорируйте их!
- ВСУ разгромили диверсантов "ДНР" под Горловкой - остатки ДРГ боевиков подорвались на минном поле
- В "ДНР" "передел" бизнеса: ФСБ РФ вернула "отжатый" Захарченко рынок законному владельцу - "МВД ДНР" в шоке
- Кастрирование, заливание свинца в горло и снятие кожи: стало известно о страшных пытках боевиками "ДНР" украинцев на Донбассе