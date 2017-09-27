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Бразильский полузащитник "Шахтера" стал украинцем

27.09.2017 10:52
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Бразильский полузащитник "Шахтера" стал украинцем

Как сообщает "Динамомания", положительно решен вопрос о предоставлении украинского гражданства бразильскому полузащитнику "Шахтера" Марлосу.
Теперь футболист ожидает разрешительных документов от ФИФА, чтобы получить право выступать за сборную Украины. В случае получения этих документов хавбек сможет сыграть за нашу сборную уже в ближайших матчах.
Напомним, что 6 октября национальная команда сыграет в албанском Шкодере матч отборочного цикла ЧМ-2018 против Косово, а 9 октября примет в Киеве сборную Хорватии.



Теги: Украина, Донбасс, полузащитник, гражданство, ФК "Шахтёр"
 
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