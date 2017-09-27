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"Шахтер" уступил в Англии подопечным Гвардиолы
27.09.2017 10:10
Донецкий "Шахтер", в рамках 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов, уступил английскому "Манчестер Сити" со счетом 2:0, сообщает ТСН.
"Горняки" продемонстрировали достаточно неплохой футбол, однако класс игроков "горожан" решил судьбу этого противостояния.
На 48-й минуте, Кевин Де Брюйне великолепным выстрелом из-за пределов штрафной вывел свою команду вперед. А перед самым финальным свистком, Рахим Стерлинг, который появился в игре со скамейки для запасных, удвоил преимущество англичан благодаря мощному удару под перекладину с близкого расстояния.
Следует отметить, что на 72-й минуте Андрей Пятов отразил удар с пенальти в исполнении Серхио Агуэро.
Теги: Лига Чемпионов, Англия, ФК "Шахтёр"
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