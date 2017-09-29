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Лига Европы: камбэк от «Динамо» и сенсация от «Зари»
Во втором раунде группового этапа Лиги Европы "Динамо" на выезде в непростом матче сумело переиграть сербский "Партизан" - 2:3, сообщает ТСН.
На 34-й минуте нападающий сербов Огнен Ожегович метко пробил в дальний угол ворот без шансов для Максима Коваля. Уже через 6 минут соперник удвоил преимущество. Леандре Тавамба, который без проблем вошел в штрафную, пробил под перекладину (42).
После перерыва тренерский штаб "Динамо" сделал коррективы - на поле появились Артем Беседин и Жуниор Мораес, которые заменили соответственно Артема Кравеца и Виктора Цыганкова. И это дало свой результат.
Сначала Мораес реализовал пенальти (54). Затем Беседин ворвался с мячом в штрафную и отдал пас на Виталия Буяльского, который точно отправил мяч в ворота в одно касание (68). Под конец поединка во второй раз отличился Мораес на добивании (84).
Таким образом, киевляне выгрызли победу на выезде и после двух туров возглавляют группу В с двумя победами и 6 очками.
В свою очередь, луганская "Заря" одержала сенсационную победу над "Атлетиком" из Бильбао. Матч состоялся на "Сан Мамес" и завершился со счетом 1:0.
Команда Юрия Вернидуба выдержала стартовый натиск соперника и забила на 26-й минуте, когда Артем Сухоцкий подал с углового, а Игорь Харатин головой замкнул.
"Атлетик" имел множество моментов, которые не смогли реализовать лидеры команды, либо их нейтрализовывал голкипер Андрей Лунин.
Добавим, что в параллельном матче группы J "Эстерсунд" победил "Герту" (1:0). Шведы возглавили группу (6 очков), "Заря" поднялась на второе место (3 балла). У "Атлетика" и "Герты" по 1 баллу.
Теги: Лига Европы, ФК "Шахтёр", ФК "Заря"
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