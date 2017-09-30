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Марлос показал свой украинский паспорт

30.09.2017 10:15
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Марлос показал свой украинский паспорт

Полузащитник «Шахтера» Марлос получил временный украинский паспорт, который выдается до выпуска оригинала, сообщает tribuna.com.
«Дорогие друзья, сегодня в нашей команде на одного гражданина Украины стало больше», – написал генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин в своем Twitter.
Напомним, что Марлос выступает в Украине с 2012 года. Сначала он играл за «Металлист», а в 2014 году подписал контракт с «Шахтером».



Теги: Украина, Донбасс, полузащитник, паспорт, ФК "Шахтёр"
 
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