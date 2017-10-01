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Украинcких тяжелоатлетов на год отстранили от международных соревнований

01.10.2017 11:00
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Украинcких тяжелоатлетов на год отстранили от международных соревнований

Сборную Украины по тяжелой атлетике отстранили на год от соревнований. Об этом сообщают в Международной федерации по тяжелой атлетике, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Причиной отстранения стала повторная допинг-проба с Олимпиады в Пекине-2008 и Лондоне-2012, которая показала положительные результаты.
Таким образом, украинская сборная не будет принимать участие в чемпионате мира по тяжелой атлетике, который пройдет в США.
Кроме украинской сборной, отстранили также спортсменов из России, Армении, Азербайджана, Беларуси, Китая, Молдовы, Казахстана и Турции.



Теги: допинг, тяжелая атлетика, Сборная Украины
 
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