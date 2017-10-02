Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

Сборная Украины приобрела Марлоса, но потеряла Ракицкого

02.10.2017 09:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Сборная Украины приобрела Марлоса, но потеряла Ракицкого

Полузащитник донецкого Шахтера Марлос впервые получил вызов в сборную Украины, сообщает bigmir.net.
Несколько дней назад уроженец Бразилии получил украинское гражданство. Соответствующий указ был подписан президентом Украины Петром Порошенко 28 сентября.
Учитывая, что 29-летний Марлос не принимал участия в официальных матчах сборной Бразилии, у него появилась возможность защищать цвета сборной Украины.
В понедельник, 2 октября, Марлос вместе с остальными игроками, которых раньше вызвал Андрей Шевченко, прибудет в расположение сборной Украины в Харькове.
К сожалению матчи квалификации КМ-2018 с Косово и Хорватией пропустит защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий. В состоявшейся накануне встрече "горняков" и "Карпат" игрок получил надрыв мышцы бедра.



Теги: футбол, Ярослав Ракицкий, Сборная Украины
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх