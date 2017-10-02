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Сборная Украины приобрела Марлоса, но потеряла Ракицкого
Полузащитник донецкого Шахтера Марлос впервые получил вызов в сборную Украины, сообщает bigmir.net.
Несколько дней назад уроженец Бразилии получил украинское гражданство. Соответствующий указ был подписан президентом Украины Петром Порошенко 28 сентября.
Учитывая, что 29-летний Марлос не принимал участия в официальных матчах сборной Бразилии, у него появилась возможность защищать цвета сборной Украины.
В понедельник, 2 октября, Марлос вместе с остальными игроками, которых раньше вызвал Андрей Шевченко, прибудет в расположение сборной Украины в Харькове.
К сожалению матчи квалификации КМ-2018 с Косово и Хорватией пропустит защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий. В состоявшейся накануне встрече "горняков" и "Карпат" игрок получил надрыв мышцы бедра.
Теги: футбол, Ярослав Ракицкий, Сборная Украины
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