Сборная Украины приобрела Марлоса, но потеряла Ракицкого

02.10.2017 09:45

Полузащитник донецкого Шахтера Марлос впервые получил вызов в сборную Украины, сообщает bigmir.net.

Несколько дней назад уроженец Бразилии получил украинское гражданство. Соответствующий указ был подписан президентом Украины Петром Порошенко 28 сентября.

Учитывая, что 29-летний Марлос не принимал участия в официальных матчах сборной Бразилии, у него появилась возможность защищать цвета сборной Украины.

В понедельник, 2 октября, Марлос вместе с остальными игроками, которых раньше вызвал Андрей Шевченко, прибудет в расположение сборной Украины в Харькове.

К сожалению матчи квалификации КМ-2018 с Косово и Хорватией пропустит защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий. В состоявшейся накануне встрече "горняков" и "Карпат" игрок получил надрыв мышцы бедра.