- Юрий Луценко анонсировал национализацию ФК "Металлист"12:05
- Украинские болельщики "заработали" штраф для ФФУ10:05
- Болельщики избили чемпионов Польши за отвратительную игру22:37
- Пополнение в ХК «Донбасс»: форвард Александр Костиков подписал контракт с донецким клубом20:45
- Сборная Украины приобрела Марлоса, но потеряла Ракицкого09:45
- Спортсменам разрешили употреблять алкоголь21:05
- Украинcких тяжелоатлетов на год отстранили от международных соревнований11:00
- «Мариуполь» проиграл заключительный матч 1 круга Премьер-Лиги17:56
- Марлос показал свой украинский паспорт10:15
- Вторая кряду победа «Донбасса» над «Белым Барсом»13:12
Юрий Луценко анонсировал национализацию ФК "Металлист"
Генеральный прокурор Юрий Луценко во время визита в Харьков анонсировал возвращение местного футбольного клуба "Металлист" в собственность государства. Об этом он сказал на совместном брифинге с министром юстиции Павлом Петренко. По его словам, решение о возврате уже принял суд, сообщает телеканал "112 Украина".
"Он возвращается от Курченко к государству. Далее, очевидно, исполнительные органы страны примут решение о его использовании. Возможен вариант передачи в управление муниципальное, возможно конкурс для инвесторов, возможно другие варианты, которые уже находятся вне моей компетенции, но совместно с министром (юстиции Павлом Петренко, - ред.) мы можем с гордостью сообщить харьковчанам, что ФК "Металлист" теперь будет принадлежать не беглецам-клептократам, а харьковчанам", - сказал генпрокурор.
Он уточнил, что клуб возвращают в порядке спецконфискации. Ранее собственником ФК являлся беглый олигарх Сергей Курченко.
Отметим, с 2016 года "Металлист" из-за финансовых проблем прекратил участие в Чемпионате Украины по футболу. До этого харьковчане занимали места в тройке призеров, регулярно выступая в Лиге Европы и даже Лиге Чемпионов. После распада клуба на его основе были созданы две команды, которые принимали участие в местных и любительских соревнованиях.
Теги: Юрий Луценко, Сергей Курченко, ФК "Металлист", национализация
- Прокурор: Слободяник предоставил полезную информацию по делу Луценко
- Межбанк открылся в диапазоне 7,98-8,0 грн за доллар
- Луценко: Завершается эксперимент царской демократии
- Официальный курс валют на 18 декабря
- Пенитенциарная служба: У Луценко нет противопоказаний для участия в судебных заседаниях
- Межбанк открылся в диапазоне 8,01-8,04 грн за доллар
- "Охоту на укров" закончил... В Сети показали фото уничтоженного террориста батальона "Призрак" с позывным "Дэн"12:35
- Ситуация на КПВВ: «Новотроицкое» порадовало отсутствием очередей12:25
- КОНСТАНТИНОВКА ВНОВЬ ОСТАЕТСЯ БЕЗ ВОДЫ11:34
- За сутки боевики 17 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе: потерь у ВСУ нет10:14
- В Мариуполе появился приют для бездомных собак. ВИДЕО07:45
- Расписались в бессилии: в ЛНР признали катастрофическую ситуацию в экономике19:30
- “Укрзализныця” намерена запустить два электропоезда “Волноваха-Мариуполь”18:45
- В «ДНР» уже защитили русский язык. На очереди - украинский16:24
- Жилой квартал Марьинки попал под обстрел боевиков16:02
- Розпочнеться реальна АТО: в Раді розкрили правду14:56
- Доллар в Украине подскочил до максимума с весны12:54
- "Охоту на укров" закончил... В Сети показали фото уничтоженного террориста батальона "Призрак" с позывным "Дэн"12:35
- Ситуация на КПВВ: «Новотроицкое» порадовало отсутствием очередей12:25
- В Польше снизили пенсионный возраст12:14
- Юрий Луценко анонсировал национализацию ФК "Металлист"12:05
- Прорыв чеченцев к украинской границе в Теткино: Бутусов показал фото и назвал имена погибших и пленных “боевиков” - ярых врагов Кремля11:56
- У новых iPhone обнаружилась склонность к «вспучиванию»11:45
- КОНСТАНТИНОВКА ВНОВЬ ОСТАЕТСЯ БЕЗ ВОДЫ11:34
- Новый Закон Украины "Об образовании" - "удар в спину": Венгрия и Румыния намерены бороться с решением Киева вместе - глава МИД Сийятро11:16
- Соцсети: в Запорожье любителей громкой автомузыки "угостили" цветочным горшком10:55
- Срочно! Экс-глава разведки не выдержал и рассказал о связях Порошенко09:35
- У тех, кто хотя бы раз в неделю пользуется дезинфицирующими средствами во время уборки дома, увеличивается вероятность развития хронической обструктивной болезни легких08:41
- Чим загрожує дефіцит вітаміну D?22:15
- Как жадность наносит вред здоровью20:15
- Мозолі можуть розповісти про ваші хвороби18:58
- Врачи поведали о вреде помидоров10:10
- Безопасные дозы алкоголя09:17
- Найкорисніші додатки до чаю08:30
- Портрет украинского учителя: женщина за 40 с зарплатой от 7000 грн13:24
- В каком возрасте солярии особенно опасны12:48
- "Отмазки" России относительно трагедии MH-17 больше не пройдут: комиссия сообщила новые факты о крушении малайзийского боинга
- В «ДНР» пропала связь «МТС»
- С сегодняшнего дня начнут действовать льготные тарифы на свет
- Один день в оккупированном Донецке: по жизни перебежками
- Розпочнеться реальна АТО: в Раді розкрили правду
- Ярош рассказал, как освободить Донбасс без военной операции
- «Осень и зима будут горячими»: «ДНР» готовится к войне
- Для кого принимается «закон о Донбассе» и что он изменит
- Откуда деньги: банки заинтересовались доходами украинцев
- Запасайтесь буржуйками: целая область под угрозой замерзания