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Президент Украины наградил участников "Игр Непокоренных"
04.10.2017 16:40
Петр Порошенко отметил высокими государственными наградами украинских ветеранов - участников III Международных спортивных соревнований "Игры Непокоренных" (Invictus Games) и лично вручил награды спортсменам, сообщает РБК-Украина.
Президент подчеркнул, что "украинская сборная действительно продемонстрировала, что такое непокоренные и что такое украинский воин".
Сборная Украины на "Играх Непокоренных" из Торонто (Канада) привезла 14 медалей и заняла второе место в медальном зачете среди 17 команд.
Теги: награда, Петр Порошенко, Игры Непокоренных
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