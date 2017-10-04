Президент Украины наградил участников "Игр Непокоренных"

04.10.2017 16:40

Петр Порошенко отметил высокими государственными наградами украинских ветеранов - участников III Международных спортивных соревнований "Игры Непокоренных" (Invictus Games) и лично вручил награды спортсменам, сообщает РБК-Украина.

Президент подчеркнул, что "украинская сборная действительно продемонстрировала, что такое непокоренные и что такое украинский воин".

Сборная Украины на "Играх Непокоренных" из Торонто (Канада) привезла 14 медалей и заняла второе место в медальном зачете среди 17 команд.