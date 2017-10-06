Букмекеры считают Украину бесспорным фаворитом в матче против Косово

06.10.2017 15:00

Сборная Украины является бесспорным фаворитом в матче квалификации на чемпионат мира 2018 года против команды Косово, сообщает телеканал 112 Украина.

В букмекерской конторе 1xBet уверены в победе Украины. На такой результат идет ставка с коэффициентом 1.15. На победу Косово букмекеры дают 19.00. Ничья идет с коэффициентом 10.50.

Схожий прогноз дает и контора William Hill. Победа Украины котируется ставкой 1.11, ничья дается с коэффициентом 7.50, а победа Косово - 15.00.

Напомним, что игра Косово - Украина начнется сегодня в 21:45, а посмотреть поединок можно будет на каналах "Украина" и "Футбол 1".